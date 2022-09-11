Началась видеотрансляция онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022»

21:00, 11 сентября 2022, ПАИ

Началась видеотрансляция политического онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022». Мероприятие проходит в здании госмедиахолдинга Псковской области (улица Ленина, 6а).

В частности, к участию в нём приглашены руководители Псковской области и Пскова, лидеры региональных отделений политических партий, депутаты и кандидаты, представители Избирательной комиссии региона, эксперты и общественные наблюдатели, а также журналисты.

Стартует «Ночь выборов» с сообщения о том, как проходили выборы в регионе. Об этом расскажет председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Планируется выступление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Также слово предоставят лидерам региональных отделений политических партий, депутатам, кандидатам, экспертам.

Кроме того, запланированы прямые включения с участием кандидатов на посты глав районов, главы Великих Лук Николая Козловского, директора ВЦИОМ Валерия Фёдорова. Предполагается прямое включение экспертов из других регионов.

Трансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022» можно смотреть на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в прямом эфире телеканала «Первый Псковский».