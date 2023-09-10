Трёхдневное голосование завершилось в Псковской области

20:00, 10 сентября 2023, ПАИ

Трёхдневное голосование завершилось на выборах в Псковской области сегодня, 10 сентября, в 20:00, сообщает корреспондент ПАИ.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области.

Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.

Также проходили выборы главы Псковского района и определялся состав депутатов муниципальных собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Струго-Красненском районах – будущих муниципальных округах. В Куньинском и Пушкиногорском районах проходили дополнительные выборы депутатов муниципальных собраний седьмого созыва по округу № 1.