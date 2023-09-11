«Луки-Энергия» проведёт матч 1/64 финала Кубка России по футболу против «Динамо»

19:43, 11 сентября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет против петербургского «Динамо» в рамках 1/64 финала Кубка России по футболу в Великих Луках на стадионе «Экспресс» 13 сентября. Матч начнётся в 18:30. Об этом сообщается в группе великолукского клуба в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что великолучане в прошедшем раунде Кубка России по футболу обыграли «Тверь» на своём поле со счётом 3:0.

«Динамо» из Санкт-Петербурга в прошлом раунде обыграли петербургскую «Звезду» в серии пенальти.

Отметим, что в составе «Динамо» играет пскович Александр Коренблюм.

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