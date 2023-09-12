Допмеры для обогащения кадрового состава в лагерях проработают в Псковской области

10:25, 12 сентября 2023, ПАИ

Итоги летней оздоровительной кампании подвели 11 сентября на заседании областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Совещание провела первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Говоря об обеспечении кадрами, руководитель регионального Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова обратила внимание, что к работе с детьми в летний период привлекли 3 200 человек. Это педагогические и медицинские работники, студенты вузов и колледжей в качестве вожатых, повара и технические специалисты.

Вера Емельянова в свою очередь поручила проработать дополнительные меры, которые позволят обогатить кадровый состав, а также будут направлены на привлечение дополнительных специалистов. Кроме того, муниципальным органам власти рекомендовано при формировании бюджета на следующий год предусмотреть средства и на организацию летней оздоровительной кампании, а также усилить работу по привлечению внебюджетных источников финансирования.

Первый вице-губернатор отметила и положительную динамику в обновлении материальной базы лагерей. Тем не менее, по её словам, существует острая необходимость в комплексной программе по восстановлению и строительству инфраструктуры объектов детского отдыха.

В рамках областной комиссии были проанализированы состояние материально-технической базы лагерей, вопросы обеспечения кадрами, организации питания, медицинского обслуживания. В пресс-службе правительства подчеркнули, что особое внимание на заседании областной комиссии уделили мерам, предпринятым в части обеспечения безопасности при организации отдыха и оздоровления детей.

По итогам заседания Вера Емельянова поручила оперативно подготовить предложения по организации детского отдыха и оздоровления в следующем году, которые в том числе могут найти отражение и в проекте бюджета региона на следующий год. «Планов много, задач много. Запрос на получение качественных оздоровительных услуг очень большой, да и потенциал в регионе огромный», – подчеркнула первый вице-губернатор.

Напомним, в летний период текущего года в Псковской области работали 134 оздоровительных лагеря, что больше, чем в прошлом году. Это загородные, дневные, палаточные лагеря, а также лагеря труда и отдыха. На проведение летней оздоровительной кампании из различных источников было направлено более 260 млн рублей, большая часть которых – региональный бюджет. В этом году по решению губернатора на предоставление льготных путёвок для отдыха также были выделены дополнительные средства.