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Общество

Память князя Александра Невского почтили в Пскове

Божественная литургия состоялась в храме Александра Невского в Пскове сегодня, 12 сентября, в праздник перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Прихожане смогли прикоснуться к мощам Александра Невского, а после принять участие в крестном ходе с иконой святого князя.

После церемоний на площадке около храма развернулась ярмарка. Верующие смогли представить свою продукцию: урожай и выпечку, которую приготовили сами. Такая ярмарка уже стала традицией.

С фоторепортажем с мероприятия можно ознакомиться здесь.

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