Память князя Александра Невского почтили в Пскове

18:33, 12 сентября 2023, ПАИ

Божественная литургия состоялась в храме Александра Невского в Пскове сегодня, 12 сентября, в праздник перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Прихожане смогли прикоснуться к мощам Александра Невского, а после принять участие в крестном ходе с иконой святого князя.

После церемоний на площадке около храма развернулась ярмарка. Верующие смогли представить свою продукцию: урожай и выпечку, которую приготовили сами. Такая ярмарка уже стала традицией.

С фоторепортажем с мероприятия можно ознакомиться здесь.