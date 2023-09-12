Память князя Александра Невского почтили в Пскове
Божественная литургия состоялась в храме Александра Невского в Пскове сегодня, 12 сентября, в праздник перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Прихожане смогли прикоснуться к мощам Александра Невского, а после принять участие в крестном ходе с иконой святого князя.
После церемоний на площадке около храма развернулась ярмарка. Верующие смогли представить свою продукцию: урожай и выпечку, которую приготовили сами. Такая ярмарка уже стала традицией.
С фоторепортажем с мероприятия можно ознакомиться здесь.
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