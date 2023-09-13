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Политика

Михаил Ведерников призвал партии находиться в постоянном диалоге

Губернатор Михаил Ведерников встретился с бывшими оппонентами по избирательной кампании. Фото пресс-службы правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал политические партии находиться друг с другом в диалоге. С этим предложением глава региона обратился на встрече с кандидатами в губернаторы Петром Алексеенко, Антоном Минаковым и Игорем Романовым по итогам избирательной кампании. Видео встречи Михаил Ведерников опубликовал в своем Telegram-канале.

«Хочу всех вас поблагодарить и ещё хочу поблагодарить вас за то, что все достаточно корректно вели себя в рамках избирательной кампании. У нас кампания прошла чисто и честно. Вы все являетесь представителями политических партий, и я призываю вас к конструктивной работе. Все работали в районах, все работали на земле, встречались с людьми, и каждый сформировал значительный объем обращений людей. Буду благодарен, если вы эти наказы избирателей передадите для того, чтобы мы включили в план нашей работы», - обратился Михаил Ведерников к участникам завершившейся предвыборной гонки.

«Я призываю несмотря на то, что мы находимся на разных политических платформах, находиться друг с другом в диалоге, пытаться выходить на общие компромиссные решения для того, чтобы люди, независимо от того, какой партии отдали предпочтение, чувствовали, что власть работает эффективно на всех уровнях и, в первую очередь, руководствуется интересами людей», - подчеркнул губернатор.

Координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков признал, что лидерство Михаила Ведерникова в предвыборной кампании было бесспорным, а «избирательная кампания, по мнению ЛДПР, прошла чисто». «Всегда между губернатором, администрацией губернатора и областным Собранием сохранялся тесный диалог, всегда мы были на контакте. Хотелось бы, чтобы мы могли продолжать работать в том же ключе», - заявил Минаков.

«Современная обстановка требует консолидации как политических сил, так и материальных ресурсов для достижения победы. И вы, когда была «Ночь выборов», в своем выступлении отметили первоочередные задачи, которые стоят перед новоизбранным губернатором и правительством. Это вопросы здравоохранения, которые надо в первую очередь решать, сохранение населения, улучшение качества жизни. Вот эти проблемы и были озвучены на наших дебатах, когда мы встречались, в ходе встречи с избирателями, поэтому в этих вопросах будем совместно работать», - заявил на встрече первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко.

«Во время выборной кампании не довелось озвучить вопросы, связанные с экономическим развитием Псковской области для предпринимателей. Мы готовы с вами всегда сотрудничать для того, чтобы развивать предпринимательство в Псковской области», - обратился к губернатору руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов.

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