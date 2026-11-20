Избран новый президиум политсовета Псковского регионального отделения «Единой России»
Новый состав политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» и отдельно – президиума политсовета избрали путём голосования сегодня, 20 ноября, на XXXIII конференции Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», передаёт корреспондент ПАИ.
Для тайного голосования был выдан 71 бюллетень. Решение о составе политсовета и его президиума принято единогласно: 71 участник конференции проголосовал за.
В обновлённый состав президиума политсовета вошли 15 человек: Александр Козловский, Антон Мороз, Александр Котов, Алексей Наумец, Наталья Мельникова, Станислав Стармолотов, Борис Елкин, Алексей Севастьянов, Игорь Дитрих, Михаил Каратыш, Николай Козловский, Максим Адамчук, Сергей Гусев, Константин Максимов, Наталья Фёдорова.
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
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Фото: Андрей Степанов / ПАИ
Отметим, что новый состав президиума и политсовета ЕР избран сроком на пять лет.
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