Избран новый президиум политсовета Псковского регионального отделения «Единой России»

12:50, 20 ноября 2026, ПАИ

Новый состав политсовета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» и отдельно – президиума политсовета избрали путём голосования сегодня, 20 ноября, на XXXIII конференции Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», передаёт корреспондент ПАИ.

Для тайного голосования был выдан 71 бюллетень. Решение о составе политсовета и его президиума принято единогласно: 71 участник конференции проголосовал за.

В обновлённый состав президиума политсовета вошли 15 человек: Александр Козловский, Антон Мороз, Александр Котов, Алексей Наумец, Наталья Мельникова, Станислав Стармолотов, Борис Елкин, Алексей Севастьянов, Игорь Дитрих, Михаил Каратыш, Николай Козловский, Максим Адамчук, Сергей Гусев, Константин Максимов, Наталья Фёдорова.



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



































Отметим, что новый состав президиума и политсовета ЕР избран сроком на пять лет.