Александр Козловский переизбран секретарём Псковского регионального отделения «Единой России»

12:53, 20 ноября 2026, ПАИ

Секретарём Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» переизбран депутат Госдумы РФ Александр Козловский. Как передаёт корреспондент ПАИ, такое решение принято 20 ноября на XXXIII конференции Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

На пост секретаря претендовали два кандидата – Александр Козловский и вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов. По результатам тайного голосования за Александра Козловского отдано 69 голосов, за Алексея Севастьянова – два голоса.

Секретарь регионального отделения ЕР избран сроком на пять лет.

Ранее сообщалось, что участники конференции определились с составом политсовета реготделения партии.