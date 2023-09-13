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Общество

Алла Сердцева: Необходимо развивать ответственное отношение псковичей к своему здоровью

Необходимо развивать ответственное отношение псковичей к своему здоровью. Об этом заявила ПАИ руководитель студотрядов Псковской области, член общественной палаты региона Алла Сердцева.

Фото ПАИ

«Псковская область – очень интересный регион. Здесь много культурных объектов, которые привлекают гостей со всей страны, но медицинское обеспечение для жителей требует перезагрузки. Важно не только восстанавливать утраченное здоровье, но и развивать ответственное отношение жителей региона к своему здоровью, укреплять как общественное здоровье, так и здоровье каждого человека», – отметила Алла Сердцева.

По её словам, необходимо делать большой акцент на популяризации здорового образа жизни как среди молодёжи, так и среди старшего поколения. Она также отметила вклад губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в поддержку этого направления, подчеркнув, что региону нужна чёткая стратегия развития в таких вопросах.

«Это отлично, что работа идёт именно сейчас на площадке ведущего вуза региона, который собрал у себя федеральных и региональных экспертов, представителей правительства области, профильных областных комитетов, Псковского областного Собрания депутатов, глав муниципалитетов и их заместители по социальной работе, руководителей учреждений здравоохранения, преподавателей и студентов-медиков ПсковГУ. Вместе такой большой команде точно под силу поставленная задача», – подчеркнула Алла Сердцева.

Напомним, что 11 сентября в Пскове федеральные эксперты обсуждали стратегию сохранения здоровья.

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