Стратегию сохранения здоровья обсуждают федеральные эксперты в Пскове

16:38, 11 сентября 2023, ПАИ

Пленарная сессия «Профилактика – основа сохранения здоровья населения в регионе» проходит на базе ПсковГУ сегодня, 11 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

С приветственным словом к участникам обратились губернатор Псковской области Михаил Ведерников и ректор вуза Наталья Ильина.

Михаил Ведерников поприветствовал всех участников стратегической сессии и подчеркнул, что основная цель мероприятия – сформировать стратегическую программу развития региона в сфере укрепления общественного здоровья с упором на профилактику и формирование ответственного отношения к укреплению здоровья каждого человека.

«У нас работала очень представительная делегация Минздрава, федеральных научных исследовательских институтов. В их числе и Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины, и Институт экспериментальной медицины. Поэтому, в первую очередь, хочу поблагодарить коллег и руководство центра за беспрецедентный уровень погружённости в региональную проблематику и поддержку. Проделана огромная работа, проанализированы все основные элементы нашей системы здравоохранения, выявлены слабые места и разработаны рекомендации. Для нас это действительно очень важно», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил, что в регионе здравоохранение десятилетиями оставалось одной из самых сложных сфер. Но благодаря поддержке правительства России удалось закрыть все основные вопросы структуры и оборудования за последние десять лет.

Михаил Ведерников напомнил, что за это время построили три корпуса инфекционной больницы, запустили работу санитарной авиации и перинатального центра, закупили оборудование на сумму более трёх миллиардов рублей и приобрели 22 передвижных ФАП.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина отметила, что вуз разработал концепт проекта «Здоровый вуз. Здоровый муниципалитет. Здоровый регион». Для его реализации на Форуме социальных инноваций регионов правительство Псковской области и Псковский государственный университет договорились с Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения РФ.

«Сегодня достаточно знаковое мероприятие. Мы впервые в нашем университете собрали такую представительную аудиторию. Именно здесь с 11 по 13 сентября работают все те, кто в регионе неравнодушен к сохранению здоровья населения – правительство Псковской области, главные врачи системы здравоохранения, руководители муниципальных образований, эксперты Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, ординаторы-медики, а также профессорско-преподавательский и студенты МГУ», – сказала Наталья Ильина.

Директор учреждения Оксана Драпкина обозначила актуальность проекта и перспективу сотрудничества. «Мы внимательно проанализировали сферу здравоохранения Псковской области, детально отработали вопросы с региональной командой. На сессии делегация от нашего центра также поделится своими мыслями и идеями. В Псковской области мы попробуем решить вопрос кадров в профилактическом звене. Мы ставим задачу вместе с ПсковГУ внедрить совместные образовательные программы. Наше сетевое соглашение подготовлено на основе серьёзного анализа, мы очень рады, что региональное правительство выражает готовность заняться профилактикой. Спасибо за доверие», – сказала Оксана Драпкина.

В пресс-службе вуза рассказали, что доклады спикеров, прозвучавшие далее, были посвящены актуальным проблемам в сфере здравоохранения. Перед участниками выступили директор НМИЦ ТПМ Оксана Драпкина, её коллеги Анна Концевая и Ольга Джиоева. Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина проанализировала влияние профилактических мероприятий на демографические показатели муниципальных образований Псковской области.

Директор института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Нина Бугеро рассказала о результатах реализации стратегического проекта «Научно-образовательный акселератор подготовки специалистов здравоохранения Псковской области» в рамках программы «Приоритет – 2030», победителем которой университет стал в 2021 году.