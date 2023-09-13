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Политика

Александр Евстигнеев: Политика и предпринимательство должны максимально синхронизироваться

Политика и предпринимательство должны максимально синхронизироваться, чтобы творческий сектор экономики развивался. Об этом сказал начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев в медиацентре ПАИ на телефоруме «Другое дело», который открыл Неделю креативной экономики в Псковской области.

Фото: ПАИ. Александр Евстигнеев: «Главным движителем креативной экономики должны стать предпринимательские сообщества»

Александр Евстигнеев отметил, что представители власти должны быть партнёрами с предпринимателями, должны создавать для них условия. Но при этом, подчеркнул он, лидирующая роль в вопросе развития креативной экономики должна принадлежать именно представителям бизнеса.

«Главным движителем этой истории, если мы говорим о деньгах и экономике, должны стать предпринимательские сообщества. Мы должны от вас, от предпринимателей, слышать, что же нужно нам, власти, делать, чтобы вы развивались. Потому что мы можем сегодня разработать десятки, сотни программ, но они в итоге не выдадут никакого результата конкретно для отдельных направлений», – сказал начальник управления.

Александр Евстигнеев также подчеркнул, что разработка законов – это дело не быстрое. «Я убеждён, что не надо бежать вперёд паровоза. Правительство должно изучить весь спектр мнений: от представителей творческой интеллигенции, предпринимателей, чиновников, жителей регионов. Это должно быть правильное, взвешенное мнение с участием амбассадоров», – сказал он.

Начальник управления добавил, что такое широкое понятие, как креативная экономика, требует времени, чтобы создать для неё юридическую базу.

Александр Евстигнеев также согласился с мнением, что единого бренда в Псковской области до сих пор нет, но при этом подчеркнул, что в основе регионального бренда должно лежать мнение десятков тысяч человек, и поэтому его разработка может потребовать большого количества времени и усилий.

Напомним, что форум «Мой бизнес. Псковская область. Неделя креативной экономики», посвящённый развитию креативных индустрий и предпринимательства, стартовал в Пскове 13 сентября. Ранее руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова рассказала, как пройдёт форум.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

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