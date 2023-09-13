Анастасия Иванова: Нам нужен бренд, который будет ассоциироваться с Псковской областью

16:09, 13 сентября 2023, ПАИ

В Псковской области практически нет продуктов и брендов, которые глобально ассоциировались бы с регионом. Об этом сказала руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова в медиацентре ПАИ на телефоруме «Другое дело», который открыл Неделю креативной экономики в Псковской области.

При этом, как отмечает Анастасия Иванова, талантливых специалистов в регионе хватает. «Мы знаем огромное количество наших мастеров и производителей, которые делают какой-то продукт, который известен только в узком кругу и глобально никуда не выходит», – подчеркнула она. По словам руководителя центра «Мой бизнес», бренды в Псковской области – это слабое место, которое необходимо развивать.

В то же время Анастасия Иванова сказала, что у геобрендинга в Псковской области есть запрос: они хотят производить продукт, который ассоциировался бы с регионом или с каким-то населённым пунктом, как в случае с себежским пряником или невельской улиткой. Другая опция в этом направлении – организация мероприятия-бренда по примеру эногастрономической ярмарки «Виноград», прошедший в Пскове этим летом во второй раз.

Анастасия Иванова добавила, что у многих предпринимателей попросту не хватает времени на развитие своего личного бренда, поскольку они занимаются своей текущей работой по производству товаров или услуг. А той структуры, которая должна всецело взять на себя развитие креативного предпринимательства, сейчас в Псковской области нет, что, по мнению руководителя центра «Мой бизнес», нужно исправлять.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.