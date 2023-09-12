Форум «Мой бизнес. Псковская область. Неделя креативной экономики» пройдёт в Пскове

15:35, 12 сентября 2023, ПАИ

Форум «Мой бизнес. Псковская область. Неделя креативной экономики», посвящённый развитию креативных индустрий и предпринимательства, пройдёт в Пскове 13–15 сентября. Подробнее о форуме рассказали руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова и основатель архитектурного бюро Stankevich.design Сергей Станкевич на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 12 сентября.

Организаторы выделяют три основные цели форума.

Во-первых, это диалог между всеми, кто так или иначе принимает участие в развитии креативной экономики: между государством, чиновниками, институтами, псковскими предпринимателями и предпринимателями из других регионов.

Во-вторых, это объединение между собой предпринимателей из разных сфер: в частности специалистов, которые не умеют продвигать себя самостоятельно или не знают, куда приложить свой креатив.

В-третьих, это создание реального кейса, на примере которого можно показать, что всё возможно.

«Допустим, тот же самый музыкальный кейс в этом году построен таким образом, что победитель не просто получает какие-то знания, но также получает возможность поработать с успешными специалистами в этой области и записать свой трек, то есть это прямо хороший серьёзный шаг, чтобы дальше развиваться и показать пример другим», – рассказал Сергей Станкевич.

Форумы по развитию креативного предпринимательства проходят уже четыре года, причём каждый год поднимается одна основная тема. Тема этого года – региональные бренды: насколько нужно и важно выявлять локальные бренды на территории Псковской области и развивать их, а также насколько важно развивать локальные бренды с точки зрения продвижения регионов и наоборот.

Участники форума – все основные региональные игроки, которые занимаются развитием креативной экономики по своим направлениям. Среди них – председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, представитель комитета по туризму Псковской области Александра Федотова, первый заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Сергей Зуев и другие. С полным списком участников можно ознакомиться по ссылке.

В программе форума – телефорум «Другое дело» с участием федеральных и региональных экспертов по развитию креативной экономики, ворк-шоу «Другое дело», рабочая встреча региональных центров «Мой бизнес», шоукейс для молодых музыкантов «За музыкой», сессия «Прокачай свой личный бренд с экспертом» и другие мероприятия. Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте.