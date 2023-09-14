Заморозки ожидаются в Псковской области

15:46, 14 сентября 2023, ПАИ

Заморозки от 0 до -2 градусов ожидаются в Псковской области 16 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

«Ночью и утром 16 сентября местами по Псковской области ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов», – отметили в гидрометцентре.

Ранее сообщалось, что 15 сентября в Псковской области ожидается недождливая погода.

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе рассказала о том, когда закончатся дожди и грозы в Псковской области.