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Общество

Недождливая погода ожидается в Псковской области 15 сентября

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области завтра, 15 сентября. Ночью прогнозируются кратковременные дожди, днём – без существенных осадков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковгидрометцентра. 

Фото: ПАИ

Ветер будет дуть северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Воздух по Псковской области ночью прогреется от +6 до +11 градусов, днём от +15 до +20 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.

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