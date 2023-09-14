Недождливая погода ожидается в Псковской области 15 сентября
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области завтра, 15 сентября. Ночью прогнозируются кратковременные дожди, днём – без существенных осадков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковгидрометцентра.
Ветер будет дуть северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Воздух по Псковской области ночью прогреется от +6 до +11 градусов, днём от +15 до +20 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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