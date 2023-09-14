Недождливая погода ожидается в Псковской области 15 сентября

15:26, 14 сентября 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области завтра, 15 сентября. Ночью прогнозируются кратковременные дожди, днём – без существенных осадков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковгидрометцентра.

Ветер будет дуть северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Воздух по Псковской области ночью прогреется от +6 до +11 градусов, днём от +15 до +20 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.