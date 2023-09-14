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Когда закончатся дожди и грозы в Псковской области, рассказала метеоролог

Когда закончатся дожди и грозы в Псковской области и какую погоду ждать в регионе в ближайшие несколько дней, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

«Дожди связаны с прохождением холодного фронта. Очень жаркая для сентября погода, о который мы говорили ранее, закончилась. Сегодня будут кратковременные дожди на всей территории области. Температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. Завтра тоже будет прохладный день – от +15 до +20. Будет дуть северо-западный ветер, в регионе уже будет преимущественно без осадков. В отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди», – отметила Тала Нещадимова.

По её словам, к предстоящим выходным воздух немного прогреется. Ожидается от +17 до +22 и от +18 до +23 градусов на солнце. Ветер будет умеренным. Ночные температуры станут низкими – от +2 до +7 и от + 3 до +8 градусов.

«Такая прохладная погода по сравнению с тем, что было, но всё ещё хорошая для сентября у нас должна предварительно сохраниться до 20-21 числа. А затем температура понизится, придёт более холодная воздушная масса и температура от +10-15 до +12-16 градусов. Это предварительный прогноз. А пока можно порадоваться солнышку», – подчеркнула метеоролог.

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