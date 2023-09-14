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Культура

Российско-китайский музыкальный фестиваль может пройти в Пскове в 2024 году

О планах проведения российско-китайского брасс-фестиваля в Пскове к 9 Мая 2024 года заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью ТАСС.

Брасс – это набирающее популярность направление духовой музыки, которую исполняют оркестры, состоящие только из духовых инструментов, как правило, дополненных ударной секцией. С английского «brass» – «латунь», сплав меди с цинком или оловом, из которой и делают некоторые духовые инструменты.

Программа российско-китайского брасс-фестиваля уже в проработке. Фото yakimanka.mos.ru

«Мы планируем в следующем году провести российско-китайский брасс-фестиваль, приуроченный к 9 Мая. С нашей стороны будут задействованы Мариинский брасс, Санкт-Петербургская консерватория, Псковский областной колледж искусств. Со стороны Китая участие примет консерватория в Харбине. Сейчас мы работаем над программой фестиваля», – сообщил глава региона.

Кроме того, прорабатывается сотрудничество в формате языковых школ между школами Пскова и города Цзинина. «Цель простая – совместное изучение языков, культуры России и Китая. Определены четыре школы-участницы. Онлайн-встречи между школами включены в план нашего сотрудничества на 2023 год. В конечном итоге появится возможность изучения китайского языка у нас и русского языка – в Китае», – отметил Михаил Ведерников.

Делегация Российско-Китайского делового совета (РКДС) находилась с визитом в Псковской области в июле. Члены РКДС, в частности познакомились с инвестиционным потенциалом региона. Товарооборот между Псковской областью и Китаем вырос на 60 % за этот год, отмечал ранее Михаил Ведерников.

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