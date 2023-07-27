Товарооборот между Псковской областью и Китаем вырос на 60 %

08:02, 27 июля 2023, ПАИ

Товарооборот между Псковской областью и Китаем вырос на 60 % за этот год. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на встрече с членами Российско-Китайского Делового Совета (РКДС). Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Взаимодействие с Китаем – один из приоритетов нашей страны. Абсолютно очевидно, наши страны связывают не только более четырёх тысяч километров общей границы, но и многочисленные различные проекты в самых разных сферах: экономике, культуре, сфере высоких технологий. Но и дополнительный импульс этого взаимодействия придали и внешнеполитические обстоятельства, при которых альянс БРИКС оказался единственной альтернативой колониальной повестке Запада», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также подчеркнул, что сотрудничество Китая и Псковской области продолжает развиваться. «Мы на сегодняшний день взаимодействуем с несколькими провинциями. В прошлом году наш товарооборот вырос на 50 %. В абсолютных цифрах это пока не очень большие показатели, тем не менее сама тенденция говорит о перспективности такого сотрудничества. В этом году товарооборот уже вырос на 60 %», – сказал губернатор.

Михаил Ведерников обратил внимание, что целый ряд псковских предприятий системно сотрудничают с организациями Китая. «Это наши ведущие компании, которые работают в сфере электросетевого кластера, производства пескоструйного оборудования, выпуска одежды. Реализуются соглашения с нашими городами, например между Псковом и Цинином, в том числе в рамках торгово-экономического и культурного взаимодействия», – заключил глава региона.

Напомним, делегация Российско-китайского делового совета приехала в Псковскую область 25 июля.