Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Товарооборот между Псковской областью и Китаем вырос на 60 % 

Товарооборот между Псковской областью и Китаем вырос на 60 % за этот год. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на встрече с членами Российско-Китайского Делового Совета (РКДС). Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: скриншот из видео телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Взаимодействие с Китаем – один из приоритетов нашей страны. Абсолютно очевидно, наши страны связывают не только более четырёх тысяч километров общей границы, но и многочисленные различные проекты в самых разных сферах: экономике, культуре, сфере высоких технологий. Но и дополнительный импульс этого взаимодействия придали и внешнеполитические обстоятельства, при которых альянс БРИКС оказался единственной альтернативой колониальной повестке Запада», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также подчеркнул, что сотрудничество Китая и Псковской области продолжает развиваться. «Мы на сегодняшний день взаимодействуем с несколькими провинциями. В прошлом году наш товарооборот вырос на 50 %. В абсолютных цифрах это пока не очень большие показатели, тем не менее сама тенденция говорит о перспективности такого сотрудничества. В этом году товарооборот уже вырос на 60 %», – сказал губернатор.

Михаил Ведерников обратил внимание, что целый ряд псковских предприятий системно сотрудничают с организациями Китая. «Это наши ведущие компании, которые работают в сфере электросетевого кластера, производства пескоструйного оборудования, выпуска одежды. Реализуются соглашения с нашими городами, например между Псковом и Цинином, в том числе в рамках торгово-экономического и культурного взаимодействия», – заключил глава региона.

Напомним, делегация Российско-китайского делового совета приехала в Псковскую область 25 июля. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июля 2023

Концерт «Музыкальной экспедиции» прошёл в Пскове

27 июля 2023

20 вывесок в Пскове сняли принудительно из-за несоответствия дизайн-коду
27 июля 2023

Порядка 115 тысяч китайских туристов посетило Псковскую область в прошлом году

27 июля 2023

Товарооборот между Псковской областью и Китаем вырос на 60 % 

27 июля 2023

До +25 градусов и дожди прогнозируют сегодня в Псковской области

27 июля 2023

День работника МФЦ празднуют сегодня в России

27 июля 2023

В Бежаницкой школе производится ремонт спортивного зала

26 июля 2023

Конкурсные списки топ-20 популярных направлений ПсковГУ опубликуют 27 июля


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...