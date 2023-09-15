Таблички со старыми названиями улиц появятся в центре Пскова

12:34, 15 сентября 2023, ПАИ

Пять миллионов рублей планируют направить на новые адресные таблички в туристическом центре Пскова. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит демонтировать старые вывески и установить новые стальные вывески трёх типов.

Большинство вывесок с актуальными адресами будут ориентировочно 58 на 20 сантиметров, старые – чуть больше: 80 на 20 сантиметров. Кроме того, отдельно будут заказаны таблички с номерами домов.

Средства для закупки выделены из городского бюджета с целью поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города.

Работы должны быть завершены до 27 ноября 2023 года. Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 21 сентября.

Напомним, что в 2022 году по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был разработан и принят дизайн-код Пскова, который включает правила размещения вывесок, оформления ярмарок и нестационарных торговых объектов. В конце мая прошлого года депутаты Псковской городской Думы внесли изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова, дополнив раздел о правилах размещения вывесок пунктом об ответственности за неприведение объекта в соответствие с дизайн-кодом в установленные сроки.

В 2022 году глава Пскова Борис Елкин сообщил, что дизайн-код по оформлению вывесок в городе распространится и на спальные районы. На тот момент он действовал только в историческом центре города. С июня 2022 года дизайн-код вывесок стал обязательным по всему городу.

В мае 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил дорожную карту внедрения дизайн-кода в регионе.