На спальные районы распространится дизайн-код в Пскове в 2022 году

С 2022 года дизайн-код по оформлению вывесок в Пскове распространится и на спальные районы, сейчас он действует только в историческом центре города. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 декабря.

«В данный момент существует дизайн-код по вывескам, со следующего года на спальные районы будет распространяться», - сказал Елкин.

Кроме того, он сообщил, что сейчас администрация Пскова активно работает над дизайн-кодом нестационарных торговых объектов, по мнению Бориса Елкина, эту работу нужно систематизировать.

Кроме того, Борис Елкин рассказал, что в Пскове также прорабатывается вопрос с созданием дизайнерских крышек канализационных люков.

«В 2022 году примем дизайн-код нестационарных объектов, и замена люков будет. Будут потери, но будем придумывать, ставить замки. Будут желающие унести — будут не только псковичи, но и жители других регионов», - заключил Борис Елкин.