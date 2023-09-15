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Администрация Пскова проведёт с полицией рейды по местам катания на лошадях

Администрация Пскова проведёт совместные рейды с полицией по местам катания на лошадях, пишет «АиФ-Псков».

Жители города сообщают, что в Детском парке конные прогулки происходят под знаками, которые запрещают находиться лошадям в парке и предупреждают их владельцев об ответственности.

Фото здесь и далее: ПАИ

Согласно приложению к постановлению администрации Пскова «Об организации досуга граждан в связи с оказанием услуг по катанию на лошадях (пони) или иных вьючных или верховых животных, гужевых повозках (санях)», которое было подписано ещё в 2014 году, конные прогулки возможны только в двух точках города. Это сквер на улице Западной между улицами Коммунальной и Байкова и сквер между улицей Труда и Сиреневым бульваром.

Таким образом, лошадницы, находясь в Детском парке, нарушают требование постановления администрации города, за это предусмотрена ответственность по статье 2.29 закона Псковской области об административных правонарушениях. Для физических лиц установлен штраф в две тысячи рублей, для должностных – четыре тысячи, для юридических – пять тысяч рублей.

Полномочиями привлекать и штрафовать в этом случае наделено контрольное управление администрации Пскова, однако его сотрудники не имеют прав на проверку документов, удостоверяющих личность. Они могут лишь провести профилактические беседы с лошадницами и попросить их переместиться в те места, где коням находиться разрешено.

Чтобы у сотрудников контрольного управления всё же была возможность выписать штрафы лошадницам, планируется устроить совместные рейды с полицией. Соответствующее обращение администрация города ещё в августе направила в УМВД России по Пскову.

В пресс-службе областного УМВД заверили, совместные рейды обязательно пройдут в самое ближайшее время. Полиция предлагает к ним подключить и другие заинтересованные органы, например, Роспотребнадзор, который мог бы оценить качество оказываемой услуги.

Подробнее о произошедшей ситуации можно прочитать по ссылке.

Отметим, ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту травмирования маленькой девочки во время катания на лошади в Детском парке.

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