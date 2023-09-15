Полиция проводит проверку из-за травмирования ребенка лошадью в Пскове

12:05, 15 сентября 2023, ПАИ

Полиция проводит проверку из-за травмирования ребенка лошадью в Детском парке в Пскове. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.

Родители привели свою маленькую дочь в Детский парк и решили прокатить её на пони. Когда девочка проезжала мимо большой лошади, та лягнула её задней ногой. Как рассказал один из свидетелей произошедшего Артём Веселков, скорее всего основной удар всё же пришёлся по пони, но досталось и ребёнку.

«Я видел потом, как девочку с окровавленным плечом на руках держала мама», – поделился он.

На место происшествия вызвали скорую помощь, которая увезла ребёнка в медучреждение. «Насколько мне известно, девочка, к счастью, каких-то серьёзных травм не получила», – отметил Артём Веселков.

В пресс-службе УМВД рассказали, что заявление от родителей девочки зарегистрировано, на место происшествия выезжал участковый. Проверка по факту случившегося продолжается.

Подробнее о произошедшей ситуации можно прочитать по ссылке.