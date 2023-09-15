Екатерина Гончарова: Победа «Единой России» – это результат системной качественной работы с населением

14:44, 15 сентября 2023, ПАИ

Системная качественная работа с населением стала главной причиной победы на выборах кандидатов от партии «Единая Россия». Своё мнение выразила кандидат исторических наук, врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

«Безусловная победа «Единой России» – это результат системной качественной работы с населением. Активная работа с жителями ведётся в ежедневном формате, а не только в период избирательной кампании. В Псковской области качественные изменения по улучшению жизни видны невооружённым глазом. Жители каждый день наблюдают, как преображается город Псков и область в целом. Высокий уровень явки на выборы в формате ДЭГ (91 % от зарегистрированных на ДЭГ избирателей) демонстрирует востребованность формата. Псковичи, без сомнений, оценили преимущества, которые даёт ДЭГ: быстроту, мобильность и безопасность голосования», – сказала Екатерина Гончарова.