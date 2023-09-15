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Общество

Екатерина Гончарова: Победа «Единой России» – это результат системной качественной работы с населением

Системная качественная работа с населением стала главной причиной победы на выборах кандидатов от партии «Единая Россия». Своё мнение выразила кандидат исторических наук, врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова. 

Фото: ПАИ

«Безусловная победа «Единой России» – это результат системной качественной работы с населением. Активная работа с жителями ведётся в ежедневном формате, а не только в период избирательной кампании. В Псковской области качественные изменения по улучшению жизни видны невооружённым глазом. Жители каждый день наблюдают, как преображается город Псков и область в целом. Высокий уровень явки на выборы в формате ДЭГ (91 % от зарегистрированных на ДЭГ избирателей) демонстрирует востребованность формата. Псковичи, без сомнений, оценили преимущества, которые даёт ДЭГ: быстроту, мобильность и безопасность голосования», – сказала Екатерина Гончарова. 

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