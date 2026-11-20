Предпринимателей призвали изучать пользовательские соглашения ИИ-сервисов перед использованием

13:15, 20 ноября 2026, ПАИ

Креативным предпринимателям перед использованием сгенерированного искусственным интеллектом контента в коммерческих целях необходимо внимательно изучать пользовательские соглашения сервисов, поскольку на законодательном уровне эта сфера пока не урегулирована. Об этом рассказал эксперт по работе с искусственным интеллектом, директор агентства «Республика» Антон Стеньков в интервью в выездной студии телеканала «Первый Псковский», работавшей на форуме «Наследие и инновации: формула роста в эпоху ИИ и новых коллабораций» в рамках Недели креативной экономики.

«На уровне закона сейчас это не регулируется. Это сфера новая, законодательная машина очень тяжеловесная, и нужно читать пользовательское соглашение. Потому что буквально от сервиса к сервису разные правила», – подчеркнул он.

По словам эксперта, одни сервисы изначально предоставляют право на коммерческое использование контента, другие не дают такого права даже при платном тарифе, а в ряде случаев условия зависят от масштаба компании.

«Есть забавные случаи: если в компании больше 10 тысяч человек, её оборот больше миллиона долларов, то тогда вы обязаны купить тариф не за 10 долларов, а за 30. Очень экзотические правила, и все регулируется в каждом сервисе отдельно. Плюс иногда это ещё и меняется», – отметил Антон Стеньков.

Он призвал предпринимателей проверять условия перед использованием контента: «Вот решите вы продавать матрёшки. Перед тем как фотографию [загрузить], быстренько зайдите, посмотрите, кому права принадлежат. Может быть, там тарифом за условную 1 000 рублей это решается, и вы реально сможете сэкономить».

Говоря о безопасной работе с ИИ, спикер указал на необходимость соблюдения законодательства о персональных данных. «Телефоны и имена клиентов я бы не стал загружать – это нарушение, и это нужно знать», – предупредил он.

При этом, по его оценке, при понимании ограничений искусственный интеллект применим практически во всех сферах креативного (и не только) предпринимательства – в маркетинге, продажах, построении моделей и написании должностных инструкций.

Отвечая на вопрос о трендах, эксперт выделил смещение фокуса от генерации изображений и видео к встраиванию ИИ-сетей в повседневные бизнес-процессы. «Самым позитивным трендом я бы назвал даже не агентов, а именно встраивание нейросетей в самые разные процессы», – сказал Антон Стеньков.

По его словам, современные инструменты позволяют строить, например, финансовые прогнозы, качество которых «не сильно хуже, чем у средней руки специалиста». Объясняя, что такое ИИ-агент, эксперт отметил, что строгого определения нет и он употребляет этот термин для упрощения. Правильнее говорить, что ИИ научился взаимодействовать с другими сервисами.

Он привёл пример из собственной практики: делая презентации для вуза, он не идёт в фирму, а рассказывает нейросети, о чём будет лекция, прикладывает ещё несколько уже готовых презентаций и просит сделать новое по наговоренному плану и старым материалам, после чего правит результат руками. По сути, это и можно назвать агентом, пояснил он.

Неделя креативной экономики проходила в Пскове с 16 по 19 ноября. В её программу вошли молодёжный фестиваль «Место встречи: творчество как бизнес», воркшоп «Креативный компас: путь творца», образовательный интенсив и музыкальный шоу-кейс «За музыкой».

Мероприятия объединили представителей творческих профессий, предпринимателей, экспертов образовательных организаций и органов власти. Их цель – содействовать развитию креативного предпринимательства, укреплению профессиональных связей и созданию условий для реализации творческого потенциала в регионе.

Неделя креативной экономики прошла при поддержке центра «Мой бизнес» Псковской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».