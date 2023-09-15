Пропавшую в Пскове 15-летнюю девочку нашли живой
Пропавшую в Пскове 15-летнюю девочку нашли живой. Об этом сообщает Национальный центр помощи в Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что 13 сентября девочка ушла из дома в неизвестном направлении.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 сентября 2023
Вопросы модернизации аварийно-спасательного оборудования обсудили псковский губернатор и глава МЧС России
15 сентября 2023
Вице-премьер Правительства РФ и псковский губернатор обсудили реформу в сфере обращения с ТКО