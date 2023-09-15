Пропавшую в Пскове 15-летнюю девочку нашли живой

18:11, 15 сентября 2023, ПАИ

Пропавшую в Пскове 15-летнюю девочку нашли живой. Об этом сообщает Национальный центр помощи в Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что 13 сентября девочка ушла из дома в неизвестном направлении.