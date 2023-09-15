В Подмосковье четырёхлетняя девочка лишилась пальцев на эскалаторе

20:59, 15 сентября 2023, ПАИ

В подмосковном Реутове четырёхлетняя девочка потеряла пальцы левой кисти, упав на эскалаторе в торговом центре. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прокуратуру Московской области.

Инцидент произошёл примерно в 19:00. Девочка, забегая на двигающийся эскалатор, предназначенный для движения в противоположную сторону, потеряла равновесие.

В результате падения она лишилась пальцев левой руки, так как они попали между гребенной пластиной и полом эскалатора.

Девочку госпитализировали, по факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что малыш из Псковской области получил тяжелейшую травму, когда засунул руку в электромясорубку. Кисть мальчика по частям собрали врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.