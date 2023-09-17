На раскопках в Печорах требуются рабочие

14:26, 17 сентября 2023, ПАИ

Требуются рабочие на раскопки в Печорах, сообщается в группе Археологического центра Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Рабочий день с 9:00 до 16:00: выезд из Пскова в 8:00, возвращение в 17:00. Оформление по договору ГПХ. Заработная плата – 1 200 рублей в день. Доставка за счёт работодателя.

Подробности по телефону +7-953-244-68-07.

Ранее сообщалось, что на раскопках в Пскове археологи обнаружили древний монастырский некрополь.