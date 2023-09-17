На раскопках в Печорах требуются рабочие
Требуются рабочие на раскопки в Печорах, сообщается в группе Археологического центра Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
Рабочий день с 9:00 до 16:00: выезд из Пскова в 8:00, возвращение в 17:00. Оформление по договору ГПХ. Заработная плата – 1 200 рублей в день. Доставка за счёт работодателя.
Подробности по телефону +7-953-244-68-07.
Ранее сообщалось, что на раскопках в Пскове археологи обнаружили древний монастырский некрополь.
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