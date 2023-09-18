101 тысячу рублей заплатит компания за звуковую рекламу на центральных проспектах Пскова

10:57, 18 сентября 2023, ПАИ

Штраф в размере 101 тысячи рублей заплатит компания за размещение звуковой рекламы на Рижском и Октябрьском проспектах в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского УФАС.

Для привлечения внимания покупателей продавцы верхней одежды установили на фонарных столбах рядом с магазинами громкоговорители. Но по закону распространение звуковой рекламы на любых конструкциях, которые рекламными конструкциями не являются, но закреплены стационарно и прочно связаны с землёй, зданиями или сооружениями, запрещается. Фонарные столбы относятся к таким конструкциям.

УФАС установило факт нарушения и назначило административный штраф.