Пешеходный переход через улицу Киселёва может появиться в Пскове

12:45, 18 сентября 2023, ПАИ

Пешеходный переход через улицу Киселёва около церкви Жён-Мироносиц может появиться в Пскове. Об этом заявил представитель администрации города, отвечая на обращение псковички.

«Михаил Юрьевич, огромная просьба сделать пешеходный переход через дорогу возле церкви Жён-Мироносиц. Для детей, которые идут с автобусной остановки в «Электрон», опасно переходить дорогу», – отметила местная жительница.

В администрации Пскова пояснили, что вопрос организации пешеходного перехода через улицу Киселёва будет рассмотрен на заседании очередной городской комиссии, которая пройдёт уже в конце текущего месяца.

Напомним, в прошлом году было принято решение ввести одностороннее движение на улице Киселёва на участке от Мироносицкого кладбища до проезда к Кузбасской Дивизии, 4. По словам главы города Борис Елкина, сделано это с целью обезопасить движение по данному участку. Глава Пскова также отметил, что здесь планируют сделать освещение и обустроить тротуары.