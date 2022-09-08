Подрядчика обязали выкорчевать пень из-под тротуара на Коммунальной в Пскове

18:02, 08 сентября 2022, ПАИ

Устранение недочётов на тротуарах на улице Коммунальной в Пскове начнут на следующей неделе. Подрядчик также выкорчует пень у остановки. Об этом написал в своём Telegram-канале Борис Елкин.

По его словам, ещё одним проблемным местом является проезд на улице Кузбасской Дивизии. «В качестве «скорой помощи» сделаем подсыпку. Часть участка – «неразграничка». Подумаем, по какой программе можно привести её в порядок», – рассказал Борис Елкин.

Также во дворе на этой улице в скором времени появится детская площадка. Благодаря губернатору 38 дворов получили новые комплексы для малышей, отмечается в сообщении.

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«А ещё по соседству строится новый спортивный комплекс. Здесь смогут заниматься жители микрорайона. Есть и другие планы по развитию этой территории», – добавил Борис Елкин.

Дополнительно был рассмотрен вопрос безопасности на улице Киселёва. Одностороннее движение возле Мироносицкого кладбища и тротуар смогли бы исправить ситуацию, заметил Борис Елкин. Данное предложение рассмотрят на комиссии по безопасности дорожного движения.