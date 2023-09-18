Депутаты городской Думы обсудят вывоз ТКО из псковских дворов
22 сентября в Псковской городской Думе пройдет заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, сообщили ПАИ в пресс-службе Думы.
Участники встречи рассмотрят два вопроса. Первый касается загрязнения проезжей части улиц в Пскове самосвалами, которые без тента перевозят сыпучие материлы Второй вопрос - несвоевременный вывозе ТКО в Пскове.
На мероприятие, которое состоится в зале заседаний Псковской городской Думы по адресу: Некрасова, 14, приглашены городские депутаты, а также представители ОГИБДД УМВД России по Пскову и «Мехуборки».
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