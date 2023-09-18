Новой светодиодной иллюминацией украсят центральную улицу Пскова к Новому году

15:23, 18 сентября 2023, ПАИ

Новой светодиодной иллюминацией украсят улицу Пушкина в Пскове к 15 декабря. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Световая нить со шлейфом будет располагаться горизонтально в виде параллельных линий через каждые 70 см, на каждой линии будут световые подвесы, подключенные к коннекторам шлейфа. Установлена она будет на участке улицы Пушкина от Октябрьского проспекта до улицы Ленина. Ширина светового потолка — не менее 20,5 метра, длина — не менее 10,9.

На закупку гирлянды планируется потратить порядка 12,7 млн рублей.

Напомним, в 2020 году в Пскове проходило голосование за новые новогодние украшения города. Жителям предложили выбрать световое оформление десяти локаций, среди которых было два моста, три парка, один сквер и три общественных пространства. Над единственной пешеходной улицей Пскова местные жители больше всего хотели видеть светодиодную гирлянду «Сетка».