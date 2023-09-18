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Общество

Новой светодиодной иллюминацией украсят центральную улицу Пскова к Новому году

Новой светодиодной иллюминацией украсят улицу Пушкина в Пскове к 15 декабря. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

фото из соцсетей Михаила Ведерникова

Световая нить со шлейфом будет располагаться горизонтально в виде параллельных линий через каждые 70 см, на каждой линии будут световые подвесы, подключенные к коннекторам шлейфа. Установлена она будет на участке улицы Пушкина от Октябрьского проспекта до улицы Ленина. Ширина светового потолка — не менее 20,5 метра, длина — не менее 10,9. 

На закупку гирлянды планируется потратить порядка 12,7 млн рублей. 

Напомним, в 2020 году в Пскове проходило голосование за новые новогодние украшения города. Жителям предложили выбрать световое оформление десяти локаций, среди которых было два моста, три парка, один сквер и три общественных пространства. Над единственной пешеходной улицей Пскова местные жители больше всего хотели видеть светодиодную гирлянду «Сетка».

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