Центр бесплатной юридической помощи возобновил работу в Псковской области
Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» возобновил работу после летних каникул. В состав команды экспертов вошли студенты и преподаватели ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Главная цель центра – оперативно поддержать всех, кто остро нуждается в юридической помощи, кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Приемы проводятся бесплатно по графику:
– в Пскове – в среду с 16:30 до 18:00. Записаться можно по телефону 8-921-116-00-65. Адрес – улица Некрасова, 29;
– в Великих Луках – в четверг с 15:00 до 17:00. Приём ведётся по адресу улица Карла Либкнехта, 13а. Телефон для связи – (8 811-53) 6-99-86, специалисты отвечают в часы приёма.
Отметим, в этом году центр юрпомощи «Земляки» отметил четырёхлетие. За это время помощь специалистов получило более 1 200 человек из Пскова и Великих Лук.
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