Центр бесплатной юридической помощи возобновил работу в Псковской области

18:19, 18 сентября 2023, ПАИ

Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» возобновил работу после летних каникул. В состав команды экспертов вошли студенты и преподаватели ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Главная цель центра – оперативно поддержать всех, кто остро нуждается в юридической помощи, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Приемы проводятся бесплатно по графику:

– в Пскове – в среду с 16:30 до 18:00. Записаться можно по телефону 8-921-116-00-65. Адрес – улица Некрасова, 29;

– в Великих Луках – в четверг с 15:00 до 17:00. Приём ведётся по адресу улица Карла Либкнехта, 13а. Телефон для связи – (8 811-53) 6-99-86, специалисты отвечают в часы приёма.

Отметим, в этом году центр юрпомощи «Земляки» отметил четырёхлетие. За это время помощь специалистов получило более 1 200 человек из Пскова и Великих Лук.