Профсоюзы рассказали о своей работе студентам Псковского колледжа искусств
Встреча представителей профсоюзов со студентами первых курсов отделения народного творчества Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоялась сегодня, 18 сентября.
Как сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа, председатель Псковской областной организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Наталья Родионова поприветствовала студентов и поблагодарила председателя первичной профсоюзной организации Светлану Буканову за плодотворную и активную работу.
В ходе мероприятия представители облсовпрофа Надежа Партхаль и Наталья Мандзибура познакомили студентов с деятельностью и историей профсоюзного движения в целом и рассказали про работу молодёжного совета организации.
Следующая встреча со студентами музыкального отделения коллежа запланирована на 25 сентября.
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