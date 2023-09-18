Профсоюзы рассказали о своей работе студентам Псковского колледжа искусств

17:22, 18 сентября 2023, ПАИ

Встреча представителей профсоюзов со студентами первых курсов отделения народного творчества Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоялась сегодня, 18 сентября.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа, председатель Псковской областной организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Наталья Родионова поприветствовала студентов и поблагодарила председателя первичной профсоюзной организации Светлану Буканову за плодотворную и активную работу.

В ходе мероприятия представители облсовпрофа Надежа Партхаль и Наталья Мандзибура познакомили студентов с деятельностью и историей профсоюзного движения в целом и рассказали про работу молодёжного совета организации.

Следующая встреча со студентами музыкального отделения коллежа запланирована на 25 сентября.