О программировании и IT-компаниях поговорили на «Серебряном дожде». Главное

18:32, 18 сентября 2023, ПАИ

Руководитель агентства интернет-маркетинга CoffeeStudio и глава образовательного проекта «Кофе школа» Игорь Черных стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное со слов эксперта: