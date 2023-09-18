О программировании и IT-компаниях поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Руководитель агентства интернет-маркетинга CoffeeStudio и глава образовательного проекта «Кофе школа» Игорь Черных стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное со слов эксперта:
- средняя зарплата программиста составляет от 100 тысяч рублей и выше, всё зависит от опыта работы и квалификации таких специалистов;
- отток кадров за пределы России в настоящее время сократился. Более того, отмечается обратный процесс, когда уехавшие за рубеж программисты возвращаются в страну;
- чтобы сократить кадровый дефицит в IT-индустрии, псковские компании запустили школу, на базе которой ведут обучение детей и взрослых основам программирования;
- обеспечить безопасность данных в мессенджерах и на личных мобильных устройствах можно при помощи использования двухфакторной аутентификации или облачного пароля. Для этого нужно изменить соответствующие настройки на своих устройствах;
- псковские программисты активно используют искусственный интеллект для написания части исходных кодов при разработке сайтов или приложений;
- «Рынок IT в Пскове, как мне кажется, устоялся, но он устоялся не в очень хорошую сторону. Лет 10-15 назад в Пскове было 10-15 студий. <...> А вот на данный момент web-студий в Пскове штук пять-шесть. И то некоторые из них состоят из двух-трёх человек. Как мне кажется, рынок IT в Пскове развивается не сильно стремительно».
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