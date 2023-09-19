Доцент петербургской консерватории выступит с органным концертом в Пскове

10:40, 19 сентября 2023, ПАИ

Концерт органной музыки из цикла «От Баха до джаза» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви Пскова 23 сентября в 16:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В концерте примет участие петербуржская органистка, доцент кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, лауреат многочисленных международных органных конкурсов, обладатель премии за лучшее исполнение Баха Канадского Международного конкурса органистов (CIOC, 2011) Юлия Глазкова.

В исполнении органистки прозвучат шедевры XVIII-XX веков: композитора эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, французского композитора-романтика XIX века Леона Боэльмана, советского и российского композитора XX века Микаэла Таривердиева, а также современных немецких композиторов и органистов, экспериментирующих в стиле джаз, – Йоханнеса Маттиаса Михеля и Фолькера Бройтигама. В программе представлена музыка разных европейских стран и стилей.

Посещение осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут, без антракта.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, дом 64.