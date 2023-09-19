«Билет в будущее» запустил шоу-подкаст «Клуб любителей понедельников»

14:40, 19 сентября 2023, ПАИ

«Клуб любителей понедельников» – новый подкаст профориентационного проекта «Билет в будущее» для всех, кому предстоит принять решение о выборе или смене профессии. Проект приурочен к запуску во всех школах страны курса «Россия – мои горизонты», который откроет новые возможности миллионам российских детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе проекта «Билет в будущее».

Профориентационный проект даёт школьникам возможность познакомиться с множеством профессий и понять, чем они хотели бы заниматься. Подкаст будет полезен и взрослым, планирующим сменить сферу деятельности. Каждую неделю ведущие Роза и Даня знакомят слушателей с гостями из разных областей и профессий, которые ответят на самые актуальные вопросы и расскажут о том, сколько зарабатывают крановщики, почему океанологи не выгорают, а рестораторы не едят модную еду. Также зрители узнают, какие гонорары получают астрофотографы за снимки звёздного неба и как запустить свой стартап в агротех-сфере. Герои подкаста – люди, которые горят своим делом и с удовольствием ходят на работу в понедельник, заряжают на поиск своего карьерного пути.

«Проект «Билет в будущее» стоит на пороге нового этапа развития. Этот этап предполагает внедрение новых ответственных направлений. Например, в основе первого в мире профориентационного курса «Россия – мои горизонты» лежат материалы «Билета в будущее». Также мы стараемся охватить максимум существующих форматов в медиа. На мой взгляд, одним из самых интересных сегодня может стать подкаст «Клуб любителей понедельников», который мы записали вместе с PeopleTalk. В мире развлечений большая редкость – получать не только удовольствие от изучения образовательного контента, но и пользу. Я приглашаю школьников и родителей послушать истории героев подкаста и вместе с ними испытать удивление от открытий, которые гарантируют встречи со спикерами проекта», – отметил заместитель директора по развитию Фонда гуманитарных проектов (федеральный оператор программы «Билет в будущее») Александр Тарасов.

Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» реализуется с 2018 года в 89 регионах страны.

Отметим, что в 2023 году более 7000 учеников из школ Псковской области присоединились к профориентационному проекту «Билет в будущее».