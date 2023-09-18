Более семи тысяч учеников Псковской области подключились к проекту «Билет в будущее» в 2023 году

17:17, 18 сентября 2023, ПАИ

7 131 ученик из школ Псковской области присоединился к профориентационному проекту «Билет в будущее» в 2023 году. Об этом ПАИ сообщила координатор проекта в регионе Елена Рыбальская.

«В этом году увеличилось и количество педагогов – участников проекта – до 520 человек. А всего в этом году в профориентационном проекте участвуют 111 школ Псковской области», – отметила Елена Рыбальская.

Напомним, что в 2022 году в данном проекте приняли участие 53 школы Псковской области, а площадками для проведения профессиональных проб выступили 11 профессиональных образовательных организаций региона. Всего участвовали около двух тысяч школьников и вместе с ними 53 педагога-навигатора.

Отметим, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Образование».