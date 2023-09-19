Итоги конкурсов на должности глав муниципальных округов в Псковской области будут подведены в конце октября

16:16, 19 сентября 2023, ПАИ

Планируется, что итоги конкурсов на замещение глав восьми муниципальных округов будут подведены после 25 октября, рассказала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На 20 сентября запланировано проведение организационных сессий всех избранных Собраний депутатов муниципальных округов. На них сформируют рабочие органы для того, чтобы Собрания имели возможность принимать решения. После этого будут назначены рабочие сессии окружных Собраний. Предварительно они состоятся 25-27 сентября. В ходе первых сессий на публичные слушания вынесут уставы муниципальных образований, а также определят порядок проведения конкурса для отбора кандидатур на должность главы муниципального округа.

«Мы предварительно проговаривали с муниципалитетами, что где-то с 4 октября плюс-минус они дадут старт самим конкурсам. По федеральному закону есть 20 дней для выдвижения кандидатур на конкурс. Мы предполагаем, что после 25 октября конкурсные комиссии могут проводить сами конкурсы и выносить кандидатуры на Собрания депутатов», – отметила она.

По словам Елены Тимашовой, большинство глав муниципальных образований, преобразованных в округа, подтвердили своё желание участвовать в конкурсе.

Ранее сообщалось, что псковичам объяснили, каким определением пользоваться: район или округ.

Напомним, что в Псковской области созданы восемь муниципальных округов: Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Струго-Красненский.