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Общество

Псковичей приглашают на посвящённый Всемирному дню туризма праздник

Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню туризма, пройдут в Центре туризма и творческих индустрий Пскова 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Псковичей приглашают принять участие в празднике. Фото: ТИЦ Псковской области

По словам организаторов, псковичей и гостей города ждёт насыщенная программа: выставка «Постижение времени», блошиный рынок, ремесленные ряды, буккроссинг, экскурсия для школьников «Большая история для маленьких». Участников ждёт интерактивный квест «1812: поле битвы – Псков», а также мастер-класс «Картина из цветного песка».

Также для детей будут организованы танцы, игры и конкурсы.

А участвующие в лотерее псковичи смогут выиграть сертификаты на организацию праздника, подарки от псковских ремесленников, сувенирной и пряничной лавки.

Мероприятие пройдёт с 11:00 до 16:00. Предварительная запись на экскурсии и мастер-классы обязательна. Вход свободный. Телефон для справок: 29-01-01.

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