Псковичей приглашают на посвящённый Всемирному дню туризма праздник
Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню туризма, пройдут в Центре туризма и творческих индустрий Пскова 23 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
По словам организаторов, псковичей и гостей города ждёт насыщенная программа: выставка «Постижение времени», блошиный рынок, ремесленные ряды, буккроссинг, экскурсия для школьников «Большая история для маленьких». Участников ждёт интерактивный квест «1812: поле битвы – Псков», а также мастер-класс «Картина из цветного песка».
Также для детей будут организованы танцы, игры и конкурсы.
А участвующие в лотерее псковичи смогут выиграть сертификаты на организацию праздника, подарки от псковских ремесленников, сувенирной и пряничной лавки.
Мероприятие пройдёт с 11:00 до 16:00. Предварительная запись на экскурсии и мастер-классы обязательна. Вход свободный. Телефон для справок: 29-01-01.
Спектакль «Котлован» от режиссера псковского «Морфия» покажут на Пушкинском фестивале