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Политика

В Латвии введут запрет на автомобили с российскими и белорусскими номерами

Министерство юстиции Латвии внесёт в сейм законопроект, который предусматривает запрет на нахождение в стране автомобилей с российскими и белорусскими номерами, сообщает РБК.

Владельцев автомобилей с российскими и белорусскими номерами обяжут перерегистрировать их в Латвии в течение трёх месяцев. Если автомобили не будут своевременно переоформлены, их могут конфисковать, в том числе в пользу Украины, пригрозила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере. Тем, кто хочет и дальше передвигаться по Латвии, она посоветовала либо перерегистрировать машину, либо ходить пешком или ездить на общественном транспорте.

Подготовку изменений в законодательстве Минюст мотивирует разъяснениями Еврокомиссии по поводу санкций против России, введённых в прошлом году. Из них следует, что решение о том, как применять ограничительные меры, остаётся за членами ЕС.

Ранее сообщалось, что Прибалтийские страны ввели запрет на въезд автомобилей с российской регистрацией на свою территорию. Ограничения действуют вне зависимости от наличия у владельца российского автомобиля ВНЖ или гражданства одной из стран ЕС. При этом выезд подобных транспортных средств на территорию РФ по-прежнему разрешён.

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