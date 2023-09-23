Латвийские СМИ прекратят вещание на русском языке с 2026 года

22:26, 23 сентября 2023, ПАИ

Латвийские общественные СМИ обяжут прекратить вещание на русском языке с 1 января 2026 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на портал Rus.LSM.lv.

Как отмечается в материале, СМИ должны прекратить вещание на русском языке, поскольку это один из пунктов концепции национальной безопасности Латвии, которую 19 сентября поддержало правительство страны.

«Прошлый такой документ был одобрен в 2019 году. И теперь в 2022 году проведён новый анализ угроз государству. На основании этого разработан этот новый проект, который на этой неделе одобрил кабинет министров», – сказал заместитель директора департамента отраслевой политики МВД Имант Закис.

По его словам, документ уже отправлен в сейм и канцелярию президента. Его должны принять до 1 октября.

Напомним, что в июне 2022 года правительство Латвии одобрило поправки к закону «Об образовании», согласно которому всё школьное и дошкольное образование страны будет осуществляться только на латышском языке во всех детских садах (с 1 сентября 2023 года) и всех школах (с 1 сентября 2025 года).

Ранее также сообщалось, что в Латвии введут запрет на автомобили с российскими и белорусскими номерами.