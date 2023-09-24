Как магические знания стали наукой, рассказала учитель из Пустошки на ТВ-шоу

10:04, 24 сентября 2023, ПАИ

Видеоурок о «метаморфозах алхимии в химию» полуфиналиста второго сезона телешоу «Классная тема», учителя химии МБОУ «Пустошкинский центр образования» Галины Петровой разместили на интернет-площадках федерального проекта. Об этом ПАИ сообщила школьный учитель.

«Они меняли историю. Маги, колдуны или учёные? В ХIIХ веке произошло волшебное превращение – магические знания стали наукой. Галина Анатольевна Петрова, полуфиналист второго сезона нашего телешоу, раскрывает все метаморфозы алхимии в химию», – проанонсировали урок организаторы.

Сама участница телепроекта обратилась со своей странички в соцсети «ВКонтакте» к своим подписчикам. «Дорогие друзья! Вот и вышел наконец-то мой урок. Ура! Теперь дело за вами – с понедельника начинается голосование», – написала она.

Отметим, в финал пройдёт всего семь педагогов, которые поборются за главный приз. Они выступят в гранд-шоу на телеканале «Россия 1» и проведут урок для всей страны. Участниками также станут популярные артисты, учёные, космонавты и музыканты.

«После того как выйдут все 35 роликов отобранных участников, начинается самое главное – голосование зрителей. Вот здесь и требуется наша помощь и поддержка. Семеро финалистов будут приглашены на приём к президенту и примут участие ещё в одном, финальном уроке, где и определится победитель конкурса», – отметили организаторы.

Напомним, ранее учительница из Великих Лук Татьяна Рассолова участвовала в телепроекте прошлого года. Она вошла в финал и провела урок русского языка в финале телешоу «Классная тема».

Отметим также, ТВ-шоу «Классная тема» создано по поручению президента России Владимира Путина Министерством просвещения РФ и телеканалом «Россия» при поддержке соцсети «ВКонтакте».