Педагог из Пскова представляет регион на всероссийском этапе конкурса «Учитель года»

15:59, 24 сентября 2023, ПАИ

В Московской области проходит всероссийский этап конкурса «Учитель года». Псковскую область представляет абсолютный победитель регионального этапа, учитель истории и обществознания лицея № 4 в Пскове Иван Марченко.

«Традиционно среди педагогов, победивших на региональном этапе, есть как совсем молодые, так и опытные представители профессии. Примечательно, что большинство участников финала – классные руководители. Уверен, ваши ученики верят в вас и будут поддерживать. Помните, что вы уже победители», – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Первый тур федерального этапа конкурса состоит из испытаний «Разговор со школьниками», «Педагогический диктант» и «Урок». По итогам первого тура будет определено 15 человек, которые пройдут во второй тур.

Отметим, в состязании участвуют 90 человек: педагоги городских и сельских школ со всей страны, разных возрастов и с разным педагогическим стажем. Итоги конкурса подведут 5 октября.