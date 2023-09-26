Число отремонтированных учреждений культуры намерены удвоить в Псковской области

10:11, 26 сентября 2023, ПАИ

Количество отремонтированных учреждений культуры намерены удвоить в Псковской области до конца 2024 года в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального комитета по культуре Ольгу Тимофееву.

По её словам, обновлённые учреждения культуры появятся в половине муниципалитетов Псковской области, это позволит значительно улучшить доступ к услугам сферы культуры для жителей сельских и отдалённых населённых пунктов.

«Чтобы обеспечить доступ к современным услугам сферы культуры в районах, мы в ближайший год увеличим вдвое число реконструированных, отремонтированных объектов организаций культуры, это будет порядка 16 объектов, то есть приведены в порядок будут учреждения примерно в половине районов области. В первую очередь имеем в виду дома культуры и детские школы искусств», – сказала Ольга Тимофеева.