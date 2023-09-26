Схема движения автобуса №25 изменится в Пскове с 28 сентября
Схема движения автобуса № 25 изменится в Пскове с 28 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».
В связи со строительством сетей канализации в деревне Борисовичи Псковского района с 28 сентября и до окончания работ будет перекрыт участок автодороги от перекрёстка дороги Псков – Родина (58К-445 Псков – Родина) на микрорайон деревни Борисовичи (улица Венская и улица Пражская).
Движение автобусов маршрута № 25 «Родина – Архив» будет осуществляться без заезда на остановку «Улица Венская». Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Школа № 27».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 сентября 2023
Для улучшения сотовой связи в приграничных районах Псковской области планируется привлечь бюждет Союзного государства