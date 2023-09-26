Схема движения автобуса №25 изменится в Пскове с 28 сентября

17:02, 26 сентября 2023, ПАИ

Схема движения автобуса № 25 изменится в Пскове с 28 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

В связи со строительством сетей канализации в деревне Борисовичи Псковского района с 28 сентября и до окончания работ будет перекрыт участок автодороги от перекрёстка дороги Псков – Родина (58К-445 Псков – Родина) на микрорайон деревни Борисовичи (улица Венская и улица Пражская).

Движение автобусов маршрута № 25 «Родина – Архив» будет осуществляться без заезда на остановку «Улица Венская». Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Школа № 27».