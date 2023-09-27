Более трёх тысяч педагогов трудятся в дошкольных организациях Псковской области

11:33, 27 сентября 2023, ПАИ

3018 педагогических работников дошкольных организаций трудилось в Псковской области по данным на конец 2022 года. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

Из всех сотрудников детсадов высшее педагогическое образование имели 51,8 % работников, среднее педагогическое – 36 %. Стаж педагогической работы 20 лет и более имели 40,4 % работников.

В общем числе педагогических работников 2317 человек (81,5 %) составляли воспитатели. Большая часть воспитателей (30,1 %) находилась в возрастной группе 25-39 лет, наименьшая (3,6 %) – в возрасте 65 лет и старше.

Кроме педагогических работников, с дошкольниками занимаются музыкальные руководители, логопеды, психологи, инструкторы по физической культуре и другие дошкольные работники. Их на конец 2022 года насчитывалось 559 человек.

На всех воспитателей и дошкольных работников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, приходилось 27 343 воспитанника, из них 84,5 % – дети от трёх лет и старше.

Напомним, что сегодня в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников.