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Общество

День воспитателя и дошкольных работников отмечается в России сегодня

День воспитателя и всех дошкольных работников отмечается в России 27 сентября. Главная идея праздника – помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом, пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

Праздник был учреждён по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году и поддержан авторами многих базовых дошкольных программ, педагогами детских садов и родителями. Дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года №703-р данный праздник был установлен на государственном уровне, что «будет способствовать повышению престижа работы воспитателей и других специалистов дошкольных учреждений, исходя из приоритетов государственной политики в области защиты детства и развития социальных институтов».

Развитие дошкольного образования, повышение его качества, строительство современных детских садов, материальное обеспечение работников дошкольных учреждений – приоритетные задачи государственной социальной политики России, на решение которых направлен национальный проект «Демография».

В сам же праздник уже традиционно во многих регионах на официальном уровне проводятся торжественные мероприятия, посвященные специалистам, работающим в дошкольных образовательных учреждениях.

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