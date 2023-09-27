Псковичам рассказали, сколько времени занимает регистрация ТОС

17:06, 27 сентября 2023, ПАИ

Сколько времени занимает регистрация ТОС, рассказала председатель псковского ТОС «VIP-персоны» Анна Григорьева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Инициативная группа передаёт документы в администрацию. Изначально на утверждение территории, границ ТОС. После этого гордума рассматривает, и мы подаём документы на утверждение устава ТОС. По времени это плюс-минус 1,5-2 месяца», – сказала она.

Анна Григорьева также отметила, что помощь в этом вопросе оказал депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. «Он активист, на которого мы всегда равняемся», – подчеркнула гостья студии.

Ранее сообщалось, что председатель псковского ТОС рассказала, сложно ли подать документы на конкурс проектов.

Напомним также, что грантовую поддержку ТОС в Псковской области увеличат до 110 миллионов рублей в следующем году.