Работу псковского ТОС обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Председатель псковского ТОС «VIP-персоны» Анна Григорьева стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
Главное из эфира:
- необычное название ТОС возникло случайно. Ещё на первой установочной встрече оргкомитета кто-то пошутил: «Тут что, VIP-персоны собрались?» И когда подавали документы на регистрацию, вспомнилась именно эта фраза. Креативное название сегодня, безусловно, работает в плюс, привлекая внимание к ТОС;
- сам процесс регистрации ТОС занял полтора месяца: консультациями помогли сотрудники приёмной депутата Псковской гордумы Григория Стороненкова, на территории одномандатного округа которого находится дом. Сегодня все народные избранники ориентированы на то, чтобы помогать организовывать ТОС;
- ТОС существует меньше года, но победа в первом же городском конкурсе проектов принесла «VIP-персонам» 390 тыс. рублей на установку во дворе воркаут-площадки. Результатом второй победы уже в областном конкурсе стала новая детская площадка;
- но даже если бы первые попытки не увенчались успехом, Анна Григорьева и её соратники по ТОС «VIP-персоны» продолжали бы работу: «Я бы шла до конца»;
- активисты ТОС предлагают допустить к областному конкурсу проекты, которые направлены не только на благоустройство, но и, например, на элементы капремонта;
- теперь ТОС участвует в инициативном проектировании с проектом «Белочкин хуторок»: благоустроенная в его рамках территория станет продолжением площадки в Овсище, которая уже победила во всероссийском конкурсе проектов формирования комфортной городской среды;
- Анна Григорьева считает, что проекты, реализованные ТОС, имеют «повышенную вандалоустойчивость»: «Я уверена, что мой ребёнок не даст сверстникам ломать то, что сделано его родителями».
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