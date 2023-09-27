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Работу псковского ТОС обсудили на «Серебряном дожде». Главное

Председатель псковского ТОС «VIP-персоны» Анна Григорьева стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Председатель псковского ТОС «VIP-персоны» Анна Григорьева. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • необычное название ТОС возникло случайно. Ещё на первой установочной встрече оргкомитета кто-то пошутил: «Тут что, VIP-персоны собрались?» И когда подавали документы на регистрацию, вспомнилась именно эта фраза. Креативное название сегодня, безусловно, работает в плюс, привлекая внимание к ТОС;
  • сам процесс регистрации ТОС занял полтора месяца: консультациями помогли сотрудники приёмной депутата Псковской гордумы Григория Стороненкова, на территории одномандатного округа которого находится дом. Сегодня все народные избранники ориентированы на то, чтобы помогать организовывать ТОС;
  • ТОС существует меньше года, но победа в первом же городском конкурсе проектов принесла «VIP-персонам» 390 тыс. рублей на установку во дворе воркаут-площадки. Результатом второй победы уже в областном конкурсе стала новая детская площадка;
  • но даже если бы первые попытки не увенчались успехом, Анна Григорьева и её соратники по ТОС «VIP-персоны» продолжали бы работу: «Я бы шла до конца»;
  • активисты ТОС предлагают допустить к областному конкурсу проекты, которые направлены не только на благоустройство, но и, например, на элементы капремонта;
  • теперь ТОС участвует в инициативном проектировании с проектом «Белочкин хуторок»: благоустроенная в его рамках территория станет продолжением площадки в Овсище, которая уже победила во всероссийском конкурсе проектов формирования комфортной городской среды;
  • Анна Григорьева считает, что проекты, реализованные ТОС, имеют «повышенную вандалоустойчивость»: «Я уверена, что мой ребёнок не даст сверстникам ломать то, что сделано его родителями».

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